Cop de mà de la Junta Electoral a C's per amagar els presos polítics

La Junta electoral també ha prohibit als membres de les meses del 21-D lluir el llaç groc a favor de l'alliberament dels presos polítics i que TV3 faci servir l'expressió "Govern a l'exili" i "consellers exiliats".

Després d'un recurs presentat per Ciutadans, l'organisme electoral provincial ha recordat al consistori que hi ha diversos partits que concorren a les eleccions del 21 de desembre amb candidats que actualment estan a presó (en referència a ERC i el PDeCAT) i que recullen la seva llibertat en el seu programa electoral. Per aquesta raó, la Junta electoral considera que la pancarta i qualsevol símbol similar trenquen la neutralitat institucional que ha de presidir el procés. Precisament, aquest diumenge a la tarda, el president de Cs, Albert Ribera, ha explicat a través de les xarxes socials que l'organisme ha donat "la raó" al seu partit.