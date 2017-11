Rivera, Albiol, Zoido o Vueling: els principals denunciats per delictes d’odi

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 05:00 h

La web llençada pel ministre Zoido per denunciar suposats delictes d’odi dels independentistes posa al descobert la campanya d’odi contra Catalunya dels partits partidaris del 155

El govern espanyol es veu superat per la realitat catalana, per ajudar als partits unionistes i partidaris de la repressió de l’article 155 i per intentar fer creure que a Catalunya els no independentistes pateixen persecució es van inventar una pàgina web i un telèfon per denunciar suposats delictes d’odi que en realitat no existeixen. El que s’han trobat és que han augmentat les denúncies de ciutadans contra l’odi que atien dirigents de partits polítics unionistes i personatges públics plens d’odi cap a Catalunya.

Ho podem fer gràcies a la pàgina web ideada pel ministre Zoido, ho podem fer via telèfon al núm. 91 537 26 99 o al correu electrònic ses.ondod@interior.es “El ministeri de l'Interior obre telèfon i correu per rebre les denúncies de les víctimes per la situació a Catalunya... Fem-ho! Enviem totes les denúncies per catalanofòbia, vexacions i cops de porra. Envieu-nos còpia a denuncia@drets.cat, ho seguirem.”I molts altres que dia a dia ataquen un procés democràtic i pacífic com el català, a les provocacions dels repressors, denuncies pacifiques i carteres, no ens quedem en silenci, denunciem a la pagina web del ministeri a tots aquells que atien l’odi contra Catalunya. Segur que en les properes hores augmentaran els denunciats