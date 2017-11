Iceta s’envolta de qui va liquidar Caixa Catalunya, del GAL i d’artistes plens d’odi a Catalunya

Última actualització Diumenge, 26 de novembre de 2017 22:00 h

A 'Compromís amb Iceta', unes 200 persones donen suport al candidat que ha portat el PSC a la seva deriva més repressiva

2 ( 2 vots ) Carregant Carregant



ACN Barcelona/ Redacció .- El cap de llista del PSC per a les eleccions del 21-D, Miquel Iceta, ha defensat la manera d'afrontar la política com un "ofici", en què els que s'hi dediquen són "operaris". "I a la política, el normal és que, si fas malament la feina, t'acomiadin", ha explicat el també primer secretari els socialistes catalans. "I aprofito per 'acomiadar' cordialment Carles Puigdemont i Oriol Junqueras perquè han fet molt malament la seva feina", ha constatat Iceta arrencant els aplaudiments dels assistents a la presentació de la plataforma de suport del candidat socialista, que s'ha fet aquest diumenge al Museu FAD de Barcelona. Iceta s’ha oblidat d’ell mateix, que porta tota un vida vivint de la política i que ha portat el PSC al seu pitjor resultat electoral.

Notícies relacionades

En àmbits com el món de la cultura i de l'esport destaquen noms com el de les actrius i directores teatrals Núria Espert i Rosa Maria Sardà, l'escriptor Javier Cercas, el dissenyador Javier Mariscal o l'exgimnasta i medallista olímpic Gervasi Deferr. També signen personalitats del món de la comunicació com l'exdirector de La Vanguardia i de TVE Catalunya, Joan Tapia o l'editor i exdirector de Catalunya Ràdio, Fèlix Riera. Per la seva banda, exministres i dirigents històrics de la formació com Josep Borrell, Joaquín Almunia,, Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana, Carlos Solchaga o Carmen Alborch, també donen suport a Iceta, així com l'expresident de la Generalitat, José Montilla, l'exprimer secretari, Pere Navarro, o l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu."Miquel Iceta és la persona idònia per encapçalar aquesta nova etapa que desitgem per al nostre país", clama el manifest que assenyala que el balanç de la gestió dels independentistes al capdavant de la Generalitat és "desolador" i basat en el "l'estratègia del menyspreu a la Constitució i a l'Estatut", el que "ha posat en risc l'ampli autogovern", amb que els catalans comptaven des del retorn del president Tarradellas.En la seva intervenció, Iceta ha carregat contra Puigdemont i Junqueras per dur a terme una tasca al capdavant del Govern en què "han dividit el nostre poble, han afeblit la nostra economia i han deixat la nostra imatge com a país i com a societat per terra", ha manifestat."Hem de canviar el rumb", ha sentenciat Iceta, qui ha lamentat efectes com el trasllat d'empreses fora de Catalunya. Ha citat la que més li ha sabut greu: l'editorial Planeta, que va fer efectiu el canvi de seu social a Madrid pocs dies abans de l'entrega dels Premis Planeta de Novel·la, acte en el que Iceta va assistir i que va tenir lloc el passat 15 d'Octubre. Iceta ha estat i ha reivindicat que "Barcelona ha de seguir sent la capital de l'edició en castellà".Una de les “glories” que han intervingut a l'acte d'aquest diumenge és l'actriu i directora teatral, Rosa Maria Sardà. Fa tot just una setmana era notícia per un article escrit per la realitzadora Isabel Coixet que revelava que Sardà va retornar personalment al juliol la Creu de Sant Jordi –una de les màximes distincions que atorga la Generalitat-, que va rebre l'any 1994.Sardà, passada de voltes, no ha amagat les seves discrepàncies amb el Govern de Junts pel Sí, així com de la CUP. Adreçant-se a Iceta ha assenyalat que "posem la nostra confiança en tu, que ets un bon operari, o sigui, un excel·lent polític i, a més, bona persona"; ha dit emocionada. "Sé que no ens arrossegares pel pedregar de cap extrem. Ni en l'extrem dels il·luminats i farsants, ni el dels immobilistes, que voldrien tornar a l'Edat Mitjana", ha sentenciat. En una mostra d’odi a tot un poble que ha exercit la democràcia.A més de Sardà, han donat suport la 'coach' Mònica Boada, i l'inspector de Treball i exsecretari general de l Metall de CCOO, Juan Ignacio Marín, qui ha criticat la comparació que alguns han volgut fer d'accions com l'Aturada de País' dels passats 3 i 8d'Octubre, amb les vagues generals que s'han dut a terme des del restabliment de la democràcia. "(una vaga general) No són tancaments patronals o governamentals amb el salari pagats; ni tampoc la paralització de les carreteres i ferrocarrils", ha indicat. "M'agradaria que no s'anomenés mai més 'vagues' a aquestes accions", ha conclòs. Un sindicalista més partidari del 155 que de la democràcia dels sindicats.