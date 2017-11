Segon fiscal espanyol que mor en menys de deu dies

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 09:00 h

Mor el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada

El 18 de novembre, tot just fa 9 dies, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va morir a Buenos Aires per una infecció renal amb 66 anys. Avui, el ministre Rafel Catalá, de justícia, ha expressat el seu dol a Twitter per la mort del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada.

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha mort aquest dilluns als 69 anys. Romero de Tejada ocupava el càrrec des del juliol del 2013, en substitució de Martín Rodríguez Sol, a qui va expedientar per haver-se mostrat a favor d'una consulta sobiranista legal. El ministre de Justícia, Rafael Català, ha lamentat la pèrdua del fiscal superior de Catalunya en una piulada a Twitter. "Descansi en pau José María Romero de Tejada, fiscal superior de Catalunya. El meu afecte per a la seva família i els seus companys. Una gran pèrdua per a la justícia i la fiscalia", ha escrit el ministre a primera hora del matí. La mort de Romero de Tejada es produeix només deu dies després de la desaparició del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, per una infecció renal mentre es torbava a Buenos Aires.



Descanse en paz José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña. Mi afecto para su familia y sus compañeros. Una gran pérdida para la justicia y la fiscalía.RC — Rafael Catalá Polo (@RafaCatalaPolo) 27 de novembre de 2017

