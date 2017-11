[Vídeo] Lidia Heredia esmicola l'argumentari d'Albiol sobre TV3 en directe

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 10:30 h

El líder del PP es mostra incòmode en algunes preguntes

Gerard Sesé @gerardsese | Avui el líder del Partit Popular a Catalunya, Xavier García Albiol, ha visitat el programa Els Matins de TV3. Lídia Heredia l'ha entrevistat just després que esclatés la polèmica per unes declaracions del popular que deia que treballaria perquè a la televisió pública catalana hi treballés "gent normal". La presentadora no ha tingut pietat amb Albiol i l'ha destrossat públicament i en directe.

TV3 i la "gent normal"

L'entrevista ja ha començat dura: Heredia li preguntava a Albiol per què no eren gent normal els treballadors de TV3. A partir d'aquí, el popular intentava esquivar totes les preguntes sense èxit. "No em sembla admissible que els presentadors d'un mitjà públic es posin a favor d'una ideologia", intentava defensar-se Albiol.

La presentadora ha volgut saber que fos més explícit i el popular tirava pilotes fora amb afirmacions generalistes: "Algunes coses que passen a TV3 i a Catalunya Ràdio nosaltres no les compartim, no ens agraden i no les considerem normals".

Heredia ha recordat al popular que TV3 és una de les televisions més auditades però Albiol ha recordat que "els mitjans públics de Catalunya estan donant suport a una ideologia. No són imparcials". Llavors la periodista li ha preguntat per què no es duu a terme el mateix criteri a RTVE i li ha recordat que el director a Catalunya de Televisió Espanyola va ser cap de premsa del PP.

Albiol no sortia del guió i no sabia respondre amb claredat què portarà el PP al seu programa electoral de cara reformar TV3 "volem canviar els criteris de programació, de direcció i de com s'escullen els òrgans de direcció dels mitjans públics".

Aquí el vídeo sencer del toreig d'Herebia a Albiol:

