Les pilotes de la Policia espanyola per alliçonar els infants d'una escola a Lleida

Agents regalen boles de goma a infants perquè juguin al pati

Un grup de pares d'alumnes de primària de l'escola Lestonnac de Lleida, han volgut fer públic el seu malestar per la presència des de ja fa uns dies a l'interior de l'escola Lestonnac de Lleida de pilotes de goma de les que utilitzen els antiavalots (UIP) de la policia nacional i que alguns dels nostres fills han estat utilitzant per jugar en hores de pati dins l’escola.

Els pares que ho denuncien entenen aquest comportament de la Policia com "prou greu" i per això han decidit fer-ho públic. Els fets s'haurien produït, segons els denunciants, per part d'alguns membres de la Policia Nacional que hi ha aquests dies de guàrdia al carrer de l'entrada de l'escola i Lestonnac de Lleida (Carrer de l'Ensenyança) a les hores d'entrada i sortida al col·legi.

Aquestes pilotes van ser regalades a almenys un alumne de primària de l'escola (que mantenen en l'anonimat) i que admet els fets.

Alguna d'aquestes pilotes va ser requisada pel personal docent de l'escola i, posteriorment, els tutors van informar els alumnes que no podien jugar amb pilotes que no fossin les destinades per la mateixa escola a les hores estipulades per a cada curs.

Pilotes il·legals

Cal recordar que aquest material és prohibit a Catalunya des del 2014, on la policia nacional les va utilitzar en les càrregues efectuades a l'Escola Ramon Llull de Barcelona el passat 1 octubre, causant a un jove la pèrdua de visió en un ull per l'impacte d'una d'aquestes pilotes. Els pares consideren indignant que aquest material hagi esdevingut una joguina, per la mala intenció dels agents, d'alguns dels seus fills al col·legi a conseqüència del que consideren "la negligència d'uns policies de servei que es dediquen a regalar tan alegrement aquestes pilotes de goma als alumnes".

