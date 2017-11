Sánchez demana a la desesperada a Rajoy que comenci la reforma de la Constitució

Pedro Sánchez té poc marge de maniobra, la carta dels socialistes per frenar l'independentisme és la reforma constitucional i un Estat federal. Dues propostes que pengen de l'aprovació del Partit Popular i Ciutadans, dues forces que aposten per la bel·ligerància del 155 per combatre qualsevol anhel sobiranista català.

La situació comença a ser greu per a Sánchez, els populars, que s'havien compromès a revisar el text constitucional van donant llargues al primer secretari que avui ja ha clamat perquè el president del Gobierno, Mariano Rajoy, "aclareixi dubtes i compleixi amb la seva paraula de reformar la Constitució". Unes paraules per qüestionar la comissió d'estudi impulsada pel PSOE que, després d'un debat de sis mesos, havia de ser l'avantsala de la reforma de la Carta Magna. Segons el líder socialista, Espanya "mai ha estat un país uniforme" i concreta la "necessitat" de revisar el text del 78, una consideració que, per part dels populars, és relativitzada afirmant que la comissió del Congreso no necessàriament ha d'obrir el meló de la reforma.