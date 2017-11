Forges i el El País incorren en un delicte d'odi en fer mofa de la víctima que va perdre un ull l'1-O per les càrregues policials

Quin COGNOM més BONIC i més MACO que té aquest noi !!! ... ... ... Roger ESPAÑOL...[="el del ULL"]... ... ... ... {"Roger-ESPAÑOL"...es va referir a CATALUÑA...com la "REGIÓ" de CATALUÑA !!! ... } ... ... ... ============================================= ... ... ... {"Roger-ESPAÑOL"...es va referir a CATALUÑA...com la "REGIÓ" de CATALUÑA !!! ... } ... ... ... =============================================

27 de novembre de 2017, 13.33 h

#4 ...Qué feia el Roger [ESPAÑOL] seguint la policia mentre reculava i utilitzava bales de goma per repelir, braços amunt i cridant??



a mi aixó no m'hauria passat, ja que si jo veig la policia que recula (o desallotja, tant es val), i dispara bales de goma, el darrer que faig es aproparme, m'en vaig tranquilament del lloc, i segur que no em pasarà res.



Igual que el paio aquell que va ser famós, per el guardia civil que volia treure el seu nen de les càrregues al col.legi

jo tinc un ne