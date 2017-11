La catalanofòbia de Cs i PP arriba a extrems inhòspits: denunciaran els llums grocs de Nadal

PP: "L'alcaldessa és cooperadora necessària" de l'independentisme

El president del grup municipal del PP a Barcelona, Alberto Fernández Díaz, demana a l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, que retiri la il·luminació groga de fonts i edificis públics en records als consellers empresonats i els 'Jordi' per tal de "mantenir la neutralitat" en període electoral. El líder popular acusa l'alcaldessa de ser la "cooperadora necessària" de l'independentisme amb mesures com aquestes, o com la de la pancarta ja retirada en record dels presos polítics. Fernández Díaz demana a Colau que, en lloc d'això, treballo per enfortir el comerç de la ciutat durant el període nadalenc.