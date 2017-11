El PP valencià surt al rescat del partit a Tarragona pel 21-D

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 14:00 h

Envia més d'un centenar d'afiliats, per participar com apoderats o interventors de les meses electorals

ACN| Més de 100 afiliats del Partit Popular de la demarcació de Castelló, al País Valencià, acudirà el 21-D a Tarragona per "reforçar" els efectius del partit durant la jornada electoral a Catalunya. Segons ha informat el PP, els afiliats es distribuiran en diferents taules per participar com a apoderats o interventors de les meses electorals.



El coordinador general dels populars de Castelló, Luis Martínez, ha remarcat en una nota de premsa "la importància que té per a nosaltres mantenir els llaços d'unió amb la província de Tarragona" ja que "encara que molts s'entestin en cas contrari no hi ha fronteres i ens uneixen llaços familiars, lingüístics, culturals i socials".



El partit ha informat que el PP de Castelló treballa amb el de Tarragona per prestar ajuda el 21-D. Martínez ha volgut agrair "la implicació dels afiliats del PP a un projecte comú com és Espanya" i ha assenyalat que "la única sortida a la crisi desencadenada pels radicals és mostrar la unió del front constitucionalista" ja que "des del PP de Castelló volem créixer amb Catalunya, no a costa de Catalunya ".