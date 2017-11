El boicot espanyol que deixa els gironins amb 'cara de pomes agres'

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 15:00 h

Poma de Girona denuncia que distribuïdores espanyoles fan treure l'etiqueta per evitar que es boicotegi el producte

ACN/M.B.| Torna el "boicot" als productes catalans. Després que diversos actors econòmics -incloses les Cambres de Comerç d'Espanya- hagin reconegut que el boicot a firmes catalanes acaba perjudicant també empreses a la resta de l'Estat, sembla que l'unionisme més ferotge d'alguns consumidors segueix passant factura a les marques que s'identifiquen amb Catalunya. N'és un exemple el de Poma de Girona: el president del Consell Regulador de la Identificació Geogràfica Protegida (IGP) Poma de Girona, Llorenç Frigola, ha explicat el cas d'un distribuïdor de Madrid que els demana "treure de la fruita l'etiqueta que l'identifica com a tal".







Pla detall d'una poma etiquetada com a Poma de Girona © Jordi Altesa Comparteix Tweet

Etiquetes boicot productes catalans, Girona

Una demanda que Frigola espera que sigui "passatgera" i lligada a la situació política actual; però que s'ha vist compensada per un increment de les vendes a l'exterior en l'actual campanya.El cas de la Poma de Girona contrasta amb els dolços d'Extremadura que des de fa temps es venen amb un missatge molt particular a l'etiqueta: "Cataluña es España". Es tracta de les 'Roscas de Zarza' de la fàbrica dels germans Paredes Cano que - en no haver fet publicitat a les seves xarxes socials- van assegurar al directe!cat que "no han notat més vendes" després d'introduir el missatge a l'etiqueta.