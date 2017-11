Un fiscal extremeny insinua que el procés ha matat José María Romero de Tejada

Tot i intentar no ser taxatiu, el fiscal extremeny ha vinculat la mort del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada amb el procés. El fiscal ha traspassat aquest dilluns als 69 anys per una infecció pulmonar. Tot i ja estar diagnosticada la causa de la mort, Aurelio Blanco Peñalver ha assegurat que l'estrès i la situació que s'ha viscut a Catalunya últimament, especialment des de la declaració unilateral d'independència, l'estrès i la tensió pot afectar la salut.

COMENTARIS

#1 Claravalls Claravalls Claravalls 27 de novembre de 2017, 16.23 h Vés-te'n a la merda rata franquista.Fora fiscals,jutges.. españoles de Catalunya.Rates franquistes sou la vergonya del món.....tothom us identifica amb el vostre ADN violència,odi,sang i mort.Colla d'assassins,criminals,lladregots i porcs fora de Catalunya. Feixistes més que feixistes.

Catalunya no és ni serà mai España.//*//

Som República.//*//

5 0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal