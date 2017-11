El PSC intentarà guanyar les eleccions a cop de talonari

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 17:00 h

Augmenta el pressupost un 21% més respecte als comicis de 2015

ACN | El PSC encara la campanya amb l'objectiu de "fer Miquel Iceta president de la Generalitat" i comptarà amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, en sis ocasions. En aquest sentit, la formació ha anunciat que augmenta un 21% el pressupost respecte als comicis anteriors. Els socialistes donaran el tret de sortida des del Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat i el punt final el posaran a Cornellà.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, al costat del líder del PSOE, Pedro Sánchez, i l'alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, durant la Festa de la Rosa dels socialistes catalans © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

Així ho han explicat el director de campanya, Salvador Illa, i la portaveu i número 2, Eva Granados, en una trobada amb periodistes. La presència de Sánchez es concentrarà en els dos caps de setmana, amb actes a Tarragona, Mataró, Lleida, Girona i Barcelona.

Una de les novetats de la campanya és que l'exministre i expresident del Parlament europeu, Josep Borrell, tindrà agenda de campanya pròpia del 15 al 19 de desembre, centrada en l'àrea metropolitana.

Tanmateix, el número tres de la llista fruit de l'acord amb Units per Avançar, Ramón Espadaler, també tindrà una campanya específica, tot i que la previsió és que hi hagi moments que coincideixi amb Iceta.

El PSC afronta la campanya amb "il·lusió i optimisme" i "sense renunciar a res", expliquen. En aquest sentit, busca a tots els votants que els veuen com l'únic partit "catalanista, d'esquerres i no independentista" i confien a recuperar votants que havien apostat per altres formacions, com C's, ja que s'han "escurat molt a la dreta".

Augmenta el pressupost en un 21%

Els socialistes compten amb un pressupost d'1.740.000 euros per aquesta campanya, un 21% més que en les eleccions del 2015.

El 72% d'aquests diners es destinaran a publicitat, actes i accions al carrer, el 22% a material i contractació de serveis i el 6% a d'altres, entre els quals hi ha les despeses financeres per fer front al crèdit per finançar la campanya.

Cal recordar que els socis actuals del PSC, l'antiga Unió, va posar fi a 85 anys de carrera política per la llosa del deute de 22,5 milions. El número 3 del PSC i últim líder d'Unió, Ramón Espadaler, va anunciar la liquidació del paritit a través d'una carta als militants que informava de la fallida econòmica.

