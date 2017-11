[Vídeo] Puigdemont qüestiona si la ''deslleialtat'' del CNI ha evitat impedir els atemptats de Barcelona

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 15:30 h

Dubta que la seguretat dels catalans estigui "garantida" després del 155

M.B| Fa dues setmanes, es va fer públic que l'imam de Ripoll -considerat cervell dels atemptats a Barcelona i Cambrils l'agost passat- era confident del CNI, mentre preparava els atacs. Un fet al qual ha reaccionat de manera molt contundent el president Carles Puigdemont, que ha manifestat obertament les seves "desconfiances" en els sistemes de seguretat i informació espanyols. "No han estat lleials als ciutadans. Per culpa d’aquesta deslleialtat no sabem si no hem pogut evitar un atemptat i molts morts", ha sentenciat.

"Està garantida la seguretat dels catalans en mans d’aquest servei d’informació i aquesta policia espanyola?", es pregunta Puigdemont des de l'exili a Brussel·les, en una entrevista al diari 'El Nacional'.El president critica la decisió de l'Estat d'usurpar les funcions dels Mossos d'Esquadra amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, prioritzant així frenar el procés català per davant de la seguretat de la ciutadania. "Per què al senyor Trapero se l’ha defenestrat i el senyor Forn avui és a la presó, quan van ser els veritables gestors de la neutralització de l’amenaça gihadista a Catalunya?", condemna Puigdemont.Segons ell, arran de les darreres informacions sobre les relacions de l'Estat amb els terroristes, els catalans "tenim dret a preguntar-nos què més ens estan amagant". "Fins a on més arriba el braç llarg del CNI al nostre país? Què hi fan més de 10.000 policies innecessaris a Catalunya, en un poble de pau?", ha reblat el president.