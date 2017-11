El TS perpetua l'agressivitat judicial: Marta Rovira serà imputada

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 16:40 h

Per ser encarregada, suposadament, de l'1-O

Durant aquests últims dies, des dels aparells mediàtics de l'Estat s'havia volgut fer creure que els Jordis i el Govern legítim a la presó tindrien possibilitats de sortir de la presó gràcies al canvi de tribunal, de l'Audiència Nacional al Tribunal Suprem. S'havia fet creure que el TS era com el tribunal tou i menys agressiu. De moment, però, la primera notícia va en sentit contrari.

El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena que ara duu les causes per sedició i rebel·lió, està estudiant la possible imputació de la número dos d'ERC, Marta Rovira.

Segons han avançat diferents mitjans espanyols, la Guàrdia Civil la creu que Rovira va ser una peça clau per aconseguir l'èxit del referèndum de l'1 d'octubre. La policia espanyola va emetre un informe que l'assenyala com a responsable directa dels preparatius i de coordinar-se amb Lluís Salvadó i considera que la candidata a les eleccions del 21-D va donar "instruccions" per articular l'"estructura necessària per dur a terme" la consulta.

ÚLTIMA HORA | Ya es oficial, el Tribunal Supremo va a pedir la imputación de @martarovira por el 1-O — Joan Guirado (@joan_guirado_) 27 de novembre de 2017

