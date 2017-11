Clam de Pascal contra els que ''dubten'' que ''volem ser Europa''

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat. L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Tot poble té dret a un estat on la seva llengua vernàcula sigui oficial en TOT l'estat.

27 de novembre de 2017, 17.52 h







Sempre la dreta arrogant-se els drets dels altres.





Primer deien que tots els demòcrates haviem de CONVERGIR cap a CDC.



Després ens han dit que demòcrates, europeus i catalans ho són -només??- el PDeCAT i mai no s'han definit com el que són, DRETA SOBIRANISTA CATALANA.



Ara diuen que TOTS els catalanistes som europeïstes.



DONCS NO, ÉS MENTIDA. JO SÓC CATALANISTA, SOBIRANISTA I SEPARATISTA RADICAL, I JA FA TEMPS QUE DIC QUE ENTRAR A L'UNIÓ EUROPEA SERIA UN MAL NEGOCI PER A CAT... Llegir més