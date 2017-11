El xantatge del Gobierno amb el FLA per beneficiar grans farmacèutiques

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 18:30 h

Obliga les comunitats a signar un conveni amb la patronal Farmaindustria si volen rebre finançament

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| El Govern de Mariano Rajoy ha utilitzat el centralisme econòmic espanyol per obligar les comunitats autònomes a signar un conveni amb la patronal farmacèutica si volen tornar a rebre els diners recaptats per l'Estat. Segons publica 'eldiario.es', el conveni juga a favor dels medicaments de marca i contra els medicaments genèrics, més econòmics per ser lliures de patents, i signar-lo és un requisit obligatori per autoritzar els 10.276 milions del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) acordats pel 2017 per deu territoris, entre ells Catalunya.







Cristóbal Montoro, en una imatge d'arxiu Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes farmacèutiques, Fla, Montoro

Gràcies a aquesta iniciativa del Ministeri d'Hisenda espanyol, la patronal Farmaindustria té garantit una part de la despesa públic anual en els seus productes: de fet, si les conselleries gasten en aquests medicaments de marca una xifra menor al creixement del PIB, han de compensar a les empreses incloses en la patronal. Els diners que ha de rebre Farmaindustria són per la compra dels seus medicaments de marca.Tot i que, com mostra 'eldiario.es', el conveni deixa patent un caràcter voluntari, el departament de Cristóbal Montoro ha utilitzat el FLA com una manera de fer xantatge a deu comunitats per tal que el signin. El preu abusiu de molts medicaments de marca el decideix el Gobierno, que exerceix aquesta potestat per a tots els productes que reben subvenció pública mitjançant la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments.