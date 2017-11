Els comuns preparen una campanya personalista al voltant de Domènech

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 19:00 h

Volen centrar el camí al 21-D en la figura del seu cap de llista

ACN/M.B| Catalunya En Comú-Podem centrarà la seva campanya de cara el 21-D en la figura del seu cap de llista, Xavier Domènech. Segons han explicat aquest dilluns els directors de la campanya i candidats per Barcelona Elisenda Alamany i David Cid, Domènech tindrà una ruta territorial pròpia.

A banda dels circuits de cada demarcació, els comuns també posaran en marxa una ruta metropolitana que comptarà amb noms com el de l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau i altres cares conegudes de l'esquerra estatal i internacional, com Pablo Iglesias (Podemos) o Alberto Garzón (IU).Iglesias, que ja serà aquest diumenge a Sant Adrià, coincidirà amb Domènech i Colau almenys a l'acte central, el dissabte 16 de desembre a Barcelona. Els comuns arrencaran la campanya a L'Hospitalet de Llobregat, per tal d'exemplicar la seva priorització de l'àrea metropolitana.Pel que fa a les propostes dels comuns, destaquen la demanda d'un gran acord de país i el disseny d'una llei de la claredat -el contingut de la qual haurien de pactar els partits catalans- per definir de quina manera s'hauria de celebrar un referèndum que interpel·li la majoria de la societat (diu Domènech que l'1-O va ser simplement una gran mobilització). Domènech s'ha compromès a impulsar una llei de claredat al Congrés, tot i que cal recordar que es necessitaria una majoria de dos terços per aprovar-la.