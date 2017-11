Els presos polítics demanaran declarar al TS per sortir en llibertat

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 19:30 h

Lamela ha enviat aquest dilluns tota la documentació al jutge del Suprem

Redacció | Les defenses dels consellers empresonats i de Jordi Sànchez tenen previst presentar aquest dimarts un escrit davant del Tribunal Suprem en què es demanarà que declarin davant d'aquest tribunal, que divendres passat va decidir assumir les causes contra ells per rebel·lió, sedició i malversació que fins ara s'instruïen a l'Audiència Nacional. Amb la unificació de tota la causa al Suprem, l'opció que els consellers, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart puguin sortir de la presó pren més força.

L'objectiu dels lletrats és que declarin, únicament, sobre els motius que els mantenen a la presó però sense entrar en el fons de la qüestió. Per la seva banda, fonts de la defensa del president d'Òmnium Cultural han assegurat que tenen previst presentar un escrit al llarg de la setmana, però encara estan estudiant amb quines peticions.



Fonts judicials però, destaquen que els recursos d'apel·lació que van presentar les defenses dels consellers per demanar la sortida de la presó els haurà de resoldre l'Audiència Nacional. Tanmateix, els advocats poden demanar a l'Audiència Nacional que no es pronunciï i presentar-los, novament, davant del Suprem.



Amb tot, tenen previst sol·licitar en l'escrit que presentaran aquest dimarts la llibertat dels seus clients i declarar exclusivament sobre si encara es donen els supòsits esgrimits per Lamela per ordenar el seu ingrés a presó sense fiança.



Lamela envia el Suprem tota la documentació



La magistrada de l'Audiència Nacional ja ha enviat aquest dilluns al Tribunal Suprem tota la documentació sobre la causa oberta contra el Govern i els líders d'ANC i Òmnium Cultural.



Durant tot el matí, Lamela ha estat digitalitzant la documentació per enviar-la a Llarena que, a partir d'ara, es farà càrrec de tota la investigació, a excepció del cas que afecta al Major dels Mossos Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana, que es manté a l'Audiència Nacional.

El jutge del TS haurà d'estudiar ara tota la documentació i podria, si així ho creu convenient, tornar a citar a declarar tots els empresonats. Llarena va deixar en llibertat sota fiança els membres de la Mesa que van declarar davant el Suprem el passat 9 de novembre.

