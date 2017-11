Jordi Sànchez burla la censura a Soto del Real

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 20:00 h

Li obren un expedient disciplinari per no usar la via reglamentària per enviar cartes

ACN/ M.B| La via habitual per enviar cartes des d'una presó espanyola estableix que totes han de passar per mans d'un funcionari, que les numera i les deixa registrades en un llibre de sortida de la correspondència. Una via que l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, empresonat al centre penitenciari madrileny de Soto del Real, s'hauria saltat segons Institucions Penitenciàries. En referència a aquest fet, se li ha obert un expedient disciplinari per "vulnerar el conducte reglamentari".

Fonts del Ministeri de l'Interior han explicat que, properament, Sànchez s'haurà de presentar davant d'una comissió disciplinària de Soto del Real on podrà donar explicacions i aportar proves sobre per què no ha usat la via reglamentària. Serà llavors quan la comissió decidirà si li imposa alguna mesura o, per contra, arxiva el cas.



Sànchez està empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre, juntament amb el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Ambdòs estan acusats d'un pressumpte delicte de sedició -per organitzar mobilitzacions pacífiques al carrer- i han estat empresonats com a mesura cautelar per la jutgessa de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela.