Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 20:30 h

La Junta Electoral Central prohibeix a TV3 i Catalunya Ràdio dir "president Puigdemont" o "consellers empresonats"

ACN | La Junta Electoral Central ha acceptat un recurs presentat per C's i ha demanat als mitjans públics catalans que deixin d'utilitzar termes com "president Puigdemont" o "consellers empresonats". És l'enèsima censura de l'Estat contra els mitjans públics. La Junta Electoral Provincial de Barcelona ja va prohibir a TV3 referir-se als consellers a Brussel·les i Puigdemont com a "govern l'exili". La censura també ha traspassat els mitjans i el mateix organisme ha ordenat aquest diumenge a l'Ajuntament de Barcelona que retiri la pancarta de "Llibertat presos polítics".

La Junta Electoral Central ha estimat parcialment dos recursos presentats per C's contra resolucions de la Junta de Barcelona. Per una banda, demana als mitjans públics que evitin termes com "president Puigdemont", "llista del president" i "consellers empresonats" perquè considera que vulneren el principi de neutralitat i igualtat entre els candidats.

Afirma que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha sigut "negligent" vetllant per la vigència d'aquests principis i li demana que durant la campanya "eviti usar tractaments informatius que puguin induir a confusió".

Així mateix, considera que aquestes expressions "poden afavorir determinades candidatures" i ofereixen una visió distorsionada de la realitat. I afegeix, que "no hi ha ni tal exili ni una suposada persecució política", sinó una "aplicació de la llei".

D'altra banda, la junta també considera que la cobertura informativa de la manifestació del passat 11 de novembre demanant la 'Llibertat dels presos polítics' va vulnerar els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa.

