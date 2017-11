L'ombra de recórrer a un préstec per pagar les pensions espanyoles destapa les mentides d'Albiol

Última actualització Dilluns, 27 de novembre de 2017 21:00 h

La ministra Báñez obre la porta a demanar-lo de cara al desembre, després que Albiol alertés que "perillen" si guanyen els independentistes

ACN/Redacció| La ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, ha admès que el govern espanyol podria recórrer a un préstec del Tresor a la Seguretat Social per assegurar el pagament de les pensions dels espanyols aquest desembre. Una realitat que contrasta amb les declaracions del president del PPC, Xavier García Albiol, fa cinc dies en que alertava que les pensions dels catalans "perillen" si guanyen els independentistes en les eleccions del 21 de desembre i es perpetua el full de ruta sobiranista. "Tancant aquest llibre, les pensions estaran garantides", va dir Albiol, que també va explicar que volia un PP català fort de la mà del Govern central per assegurar-les i protegir-les.









Albiol, en una imatge d'arxiu © Rafa Garrido Comparteix Tweet

Etiquetes 21-D, Albiol, pensions, prèstec

"Nou de cada deu euros de les pensions a Espanya es paguen amb cotitzacions socials. Per avui i per demà, el més important és el creixement econòmic i la creació de llocs de treball a Espanya", ha explicat ara la ministra Báñez, que ha assenyalat que "la Seguretat Social té un dèficit temporal per la pèrdua de tres milions i mig de llocs de feina durant la crisi", en part durant el govern de Mariano Rajoy. Amb tot, Báñez ha assegurat que l'Estat pagarà les pensions "puntualment".En unes declaracions als mitjans de comunicació, ha recordat que l'Estat té "diversos instruments" per afrontar el pagament de les pensions, com són les cotitzacions socials, el Fons de Reserva de la Seguretat Social, que "es va crear per situacions de necessitat", i els pressupostos generals de l'Estat, que també "hi són per això". En aquest sentit, la ministra ha reconegut que "es pot també recórrer a un préstec, com ja s'ha fet aquest 2017 i com es va fer també durant els anys 90".