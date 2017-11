La clara estratègia de la CUP: boicotejar la legislatura si ERC i JuntsxCat no despleguen la República

Última actualització Dimarts, 28 de novembre de 2017 09:55 h

En cas de victòria independentista només plantegen un escenari, seguir el mandat de l'1-O

La CUP va decidir en la seva última assemblea general a Granollers concórrer a les eleccions del 21 de desembre convocades per l'Estat. En aquella trobada també es van decidir les passes a fer segons els escenaris que es produeixin després dels comissis il·legítims. L'estratègia de la CUP és clara i contundent:

La CUP explica en la seva estratègia aprovada a Granollers i recollida pel diari Ara, que el seu escenari inicial era no participar en les eleccions del 21-D, però després que ERC i PDeCAT acceptessin, no els va quedar una altra opció. Aquests són els punts clau sobre els quals la CUP ha projectat treballar:

1- En cas de derrota independentista

La ponència estratègica de la CUP en cas de derrota dels partits sobiranistes o "en el cas que la resta de candidatures anomenades independentistes no prioritzin la materialització de la independència, sinó que prioritzin combatre els efectes del 155 i intentar un nou procés d'acumulació de forces a partir de l'aliança amb altres espais polítics com els comuns o els socialistes per aprovar mesures progressistes i autonomistes a canvi d'una possible amnistia" s'afirma que el grup parlamentari de la CUP "hauria d'optar per una tàctica de boicot respecte a totes aquelles accions del Parlament que no vagin en la línia de materialització de la República"

2- Com es farà el boicot?

Com es farà el boicot en cas dels escenaris anteriors? La CUP ho té clar: amb "la no assistència als plens o del vot de bloqueig".

3- Un únic objectiu: la República

L'esquerra independentista deixa clar que l'únic propòsit que té en la pròxima legislatura és posar en pràctica la República. Això, a més, significa que s'hauria d'activar la llei de transitorietat jurídica i un seguit de decrets socials per combatre la desigualtat i la pobresa.

