Les faltes gramaticals de l'eslògan de Cs fa miques l'argumentació de la immersió a les escoles

I és que ja han presentat la campanya que serà sota el lema "Ara sí votarem". Una traducció amb faltes gramaticals perquè està feta directa del castellà "Ahora sí votaremos" però que en català hauria de ser o "Ara sí, votarem" amb una coma o si no "Ara sí que votarem". Diferents usuaris a les xarxes ho han denunciat.

Una vegada més, Ciudadanos ha quedat retratat. Si ara fa uns mesos, la riota era el PSC per una pancarta en contra l'1-O que deia "¿Votar sin garantías? Conmingo que no cuenten?" ara arriba l'eslògan de Ciudadanos.

