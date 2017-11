Un informe de la Guàrdia Civil alerta que el Govern ho tenia tot llest per desplegar la República

Última actualització Dimarts, 28 de novembre de 2017 11:05 h

Segons la informació confiscada, l'executiu preparava decrets d'urgència per controlar les competències

Redacció | La depressió independentista post aplicació del 155, amb l'aguda autocrítica i la teorització que la Generalitat no tenia res llest, ha fet un gir de 180 graus amb la publicació d'un informe, al qual ha tingut accés El Confidencial, on explica que el govern de Puigdemont havia traçat un pla per desplegar la República hores després de la seva proclamació.

Proclamació de la independència, República Catalana © Roser Vilallonga

En aquest sentit, el Govern estava llest per tramitar un seguit de mesures per crear el Banc Central de Catalunya, l'Autoritat Catalana d'Inversions i Valors, el Fons de Garantia de Dipòsits, Inversions i Assegurances, l'Autoritat Catalana de la Competència i dels Mercats i l'Agència Tributària. Un seguit d'estructures que varen ser preparades pel Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de l'ara empresonat vicepresident Junqueras.

A més a més, l'executiu preparava també mesures en l'àmbit de l'educació, amb decrets sobre la regulació dels títols universitaris, el registre de la propietat intel·lectual amb noves beques i ajudes a l'ensenyament no universitari. En aquest sentit, al marge de les accions que anava a enllestir el Departament d'Educació de Clara Ponsetí, ara a l'exili, l'equip de Puigdemont també tindria llesta tota la maquinària per absorbir els funcionaris de l'Estat per a la seva integració en les funcions administratives de la República. Una tasca, aquesta última, que corresponia al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la consellera Meritxell Borràs, ara empresonada.

En última instància, la Guàrdia Civil també assenyala al conseller empresonat, Carles Mundó, qui impulsava els decrets per a la transformació del Col·legi de Notaris, la creació de l'Institut de Medicina Legal i Toxicològica, el Registre d'Entitats religioses i per l'ingrès, provisional, dels càrrecs relacionats amb el Tribunal Suprem.