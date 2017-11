Es crea un CDR del Barça per fer una activitat paral·lela a la del club

El CDR del F.C. Barcelona s'ha presentat a través d'un comunicat on avisen que "aviat comunicaran les seves primeres accions". Al text, expliquen que "des dels seus orígens, el F.C.Barcelona, els socis i els seus simpatitzants, han viscut plenament compromesos amb l'esdevenir del país, amb tots els seus anhels, lluites i esperances".

Davant de les mancances de la direcció del Barça i Josep Maria Bartomeu, el CDR FC Barcelona "en unes circumstàncies excepcionals com aquestes", han d'estar a l'altura del nostre compromís democràtic i amb el país. Això obliga el Club, l'entitat i els seus directius a no amagar-se darrere xantatges impropis de sistemes democràtics o de contractes mercantils que desposseeixen el futbol i els seus clubs de la seva ànima esportiva i social".

El CDR F.C. Barcelona assegura que "cal articular un espai d'acció per a la democràcia, la llibertat i les nostres institucions, un espai de mobilització bastit des de la pluralitat interna innata al nostre club i en els valors tan profundament arrelats del F.C. Barcelona". També expliquen que és una realitat que reclama "la massa social, socis, simpatitzants, seguidors, penyes i penyistes".

Així, conviden a les penyes, socis i simpatitzants a sumar-se a la iniciativa per a dur una "activitat paral·lela a l'acció institucional del club" per seguir amb "l'ànima cívica, compromesa amb la catalanitat com ha estat i serà sempre al Barça".