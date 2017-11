'Puigdemont, el nostre president', el lema de campanya de Junts per Catalunya

"No podem competir en igualtat de condicions però traurem partit de la tecnologia sempre que puguem a través de vídeos, paraules o connexions en directe", ha avançat el responsable d'imatge i creativitat de la campanya, Ramon Maria Piqué, que s'ha mostrat sorprès davant la pregunta sobre la similitud dels tres cartells electorals de Junts per Catalunya amb els de Catalunya en Comú-Podem: "Ni ho sabíem".

