El cartell de Junts per Catalunya treu de polleguera els comuns

Última actualització Dimarts, 28 de novembre de 2017 13:45 h

La similitud dels dissenys provoca atacs de figures destacades del partit

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció | El cartell de Junts per Catalunya no està fora de polèmica, la fusió de colors, estils i conceptes ha provocat que els comuns s'hagin sentit interpel·lats directament i hagin sortit a l'escena pública per manifestar la seva molèstia.

El cap de llista de CatECP, Xavier Domènech, davant de la imatge amb els quatre candidats dels comuns el 21-D © Núria Julià Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes catalunya en comú, xavier domènech

El candidat de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha estat el primer a mostrar fins a quin punt la imatge corporativa de la llista del president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, ha molestat la seva força: "és la mostra que quan no es tenen idees has d'agafar les idees dels altres, que et pots postular com a gran solució per Catalunya i no ets capaç ni de fer un cartell propi".

Qui ha augmentat més el to és el secretari general de Podemos, Pablo Echenique, que ha asseverat que "com no ens van poder guanyar ni el 20D ni el 26J en fraternitat entre Catalunya i Espanya, en propostes per a les majories socials o en radicalitat democràtica, han decidit provar sort a veure si ens guanyen el 21D despistant als votants i copiant-nos el cartell".





En lloc de copiar-nos la gràfica, #copieunos:



La lluita contra la corrupció

Les polítiques anti retallades

El programa d'educació i sanitat públiques

La lluita per l'habitatge

Les remunicipalitzacions

La lluita pel medi ambient pic.twitter.com/5ThLtE8eCB — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 28 de novembre de 2017 Unes reaccions que fan bona la dita "l''important és que parlin de tu, encara que sigui malament".





Como no nos pudieron ganar ni el 20D ni el 26J en fraternidad entre Catalunya y España, en propuestas para las mayorías sociales o en radicalidad democrática, han decidido probar suerte a ver si nos ganan el 21D despistando a los votantes y copiándonos el cartel. pic.twitter.com/ccwEZgkSou — Pablo Echenique (@pnique) 28 de novembre de 2017

Notícies relacionades