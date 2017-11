Última actualització Dimarts, 28 de novembre de 2017 14:15 h

Defensen el seu dret a concórrer a les eleccions del 21-D

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN| La candidata de C's el 21-D, Inés Arrimadas, ha dit que els consellers empresonats segueixen una "estratègia de defensa" per sortir en llibertat però ha alertat que no han modificat els seus objectius polítics. En declaracions als mitjans, Arrimadas ha assegurat que "políticament res ha canviat" i s'ha mostrat convençuda que "no pensen renunciar a la unilateralitat". "Encara que davant del jutge diguin que no ho tornar a fer, ho tornaran a fer", ha dit després que els consellers hagin demanat tornar a declarar davant del Tribunal Suprem (TS) i les seves defenses hagin donat arguments perquè es revisin les mesures cautelars dictades.





L'advocat dels consellers d'ERC empresonats (Oriol Junqueras, Carles Mundó, Dolors Bassa i Raül Romeva), Andreu van den Eynde, assegura que es comprometen a usar "vies de diàleg i negociació" per portar a terme els seus objectius polítics, als que assegura que no renuncien. "Accepten l'aplicació del 155, no renuncien a defensar les seves conviccions polítiques per vies estrictament pacífiques i democràtiques i treballen amb l'objectiu d'aconseguir un acord que permeti posar en mans de la ciutadania la decisió sobre el futur polític de Catalunya", recull l'escrit. L'advocat també argumenta que no hi ha risc de fugida –ja que, entre d'altres, concorren a les eleccions del 21-D-, i que no poden reiterar en el delicte perquè estan cessats dels seus càrrecs.



El lletrat que representa els consellers d'ERC a Estremera i Alcalá-Meco ha presentat un escrit davant del Suprem després que s'hagi acumulat en aquest tribunal la causa contra el Govern i els 'Jordis'. Van den Eynde demana al magistrat Pablo Llarena que citi a declarar els seus representats per revisar la mesura cautelar de la presó indefinida fixada per l'Audiència Nacional el passat 2 de novembre. Recorda, a més, que aquest magistrat va seguir un criteri diferent quan va prendre declaració als membres sobiranistes de la Mesa, als quals va deixar en llibertat sota fiança (a tots menys a Joan Josep Nuet, que no va haver d'abonar fiança).