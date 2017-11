El Kremlin fa broma sobre bombardejar Espanya després de les acusacions d'ingerència

Última actualització Dimarts, 28 de novembre de 2017 14:50 h

Titlla de "teoria de la conspiració" la suposada acció de Rússia per afavorir el procés

5 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Putin i el seu govern ja comencen a tenir la mosca al nas de tantes acusacions espanyoles sobre la seva possible ingerència a Espanya per actuar a favor dels interessos dels independentistes. Tant és així que el director adjunt del Departament de Cooperació Europea del Ministeri d'Exteriors rus, Igor Kapyrin, ha titllat totes aquestes difamacions com de "teoria de la conspiració".

Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes espanya, kremlin, putin, russia

Igor Kapyrin, ha rebutjat de ple qualsevol ingerència del Govern rus en el procés sobiranista a Catalunya i ha demanat a Espanya que presenti "proves" de la responsabilitat de Rússia a ciberatacs tal com al·leguen, alhora que ha ofert dur a terme investigacions conjuntes dels mateixos per esclarir-los. "No crec en aquest tipus de teories de conspiració a menys que Rússia sigui responsable de tot el que passa al món, no només a Europa". N'ha parlat durant un acte organitzat pel think tank 'Friends of Europe' sobre ciberseguretat. Kapyrin ha insistit: "sempre insistim que ens donin elements per investigar el que s'anomena atacs russos", però que no obtenen resposta perquè se'ls al·lega que es tracta d'"informació secreta".

Sobre bombardejar Espanya



Una prova de com de poc seriosament es pren Rússia a Espanya és que el director adjunt del Departament de Cooperació Europea del Ministeri d'Exteriors rus ha fet broma sobre els possibles atacs que podria fer l'ex país soviètic a la península: "tinc problemes per pensar que algú tindria al cap aquesta idea de desestabilitzar Espanya" i ha afegit, "no bombardejarem Madrid ni Barcelona. No anem a bombardejar cap ciutat", ha avisat, en ser preguntat per alguns exemples de casos de desinformació destapats per East StratCom Task Force, el grup creat fa dos anys al si del Servei Europeu d'acció Exterior per destapar la desinformació russa i millorar la comunicació estratègica de la UE per contrarestar-la.

Notícies relacionades