Mor als 65 anys l'escriptora i periodista Patrícia Gabancho

ACN Barcelona .- L'escriptora i periodista Patrícia Gabancho ha mort aquest dimarts als 65 anys en un hospital de Barcelona en no poder superar un càncer, segons han confirmat fonts properes. Gabancho, nascuda Buenos Aires, residia a Catalunya des del 1974, on va arribar amb 22 anys. Des de jove, va mostrar interès per la llengua i la realitat catalana i va col·laborar en nombrosos mitjans catalans, com per exemple el diari 'Ara', 'El País' i 'Nació Digital', a més d'algunes emissores de ràdio i televisió, on també participava en tertúlies. També és autora d'una vintena d'obres relacionades amb la situació política a Catalunya. A més, el 2012 va guanyar el Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la 'La néta d’Adam'. D'altra banda, l’any 2014 fou elegida vicepresidenta primera de l’Ateneu Barcelonès, càrrec que va ocupar fins aquest any, sota la presidència de Jordi Casassas.