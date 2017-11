Les obres de Sixena i el 155 posen entre l'espasa i la paret el socialista Àngel Ros

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, lamenta ara haver avalat la suspensió de l'autogovern a Catalunya i ha demanat a Méndez de Vigo que no executi la sentència que ordena el lliurament de les obres del Monestir de Sixena que hi ha al Museu de Lleida i que apliqui ''el criteri de prudència''. Ros recorda ara al ministre espanyol que la sentència està recorreguda pel Consorci del Museu de Lleida, ''que és qui està garantint la integritat de la col·lecció i la cura de les obres d'art''. Així mateix, el paer en cap ha demanat la convocatòria d'una reunió urgent del Consorci per abordar aquesta situació.



El jutjat número 1 d'Osca va emetre una providència -en resposta a la demanda presentada per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena a través del seu advocat, Jorge Español- on es recordava que els anteriors consellers de Cultura, Santi Vila i Lluís Puig, estan sent investigats pel Tribunal Suprem per un presumpte delicte de desobediència per negar-se a retornar les obres.