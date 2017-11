Albiol no cessa els seus insults cap als presos polítics i Marta Rovira

escardapenyes Palma Palma

28 de novembre de 2017, 17.04 h

La dite és "com més gran, més ase" m'asembla que aquest és el més gran que he vist mai, i per si era poc, crec que Albiol i Rafa Hernando se degueran pegar un "morreo" que els ha quedat la boca infectada, el que no sé és ¿qui va infectar qui? el resultat és tan perilòs que en parlar son tan verinosos que si els escapa un esquitx de saliva, es poden carregar els que tenen aprop, periodistas aneu en conta.

Salut i República.