Catalunya, segona en el mundial de físic-culturisme i per davant d'Espanya amb deu participants menys

Última actualització Dimarts, 28 de novembre de 2017 16:40 h

Es proclama subcampiona del món amb 8 medalles d’or i un total de 14 podis individuals

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Èxit històric de la selecció catalana de físic-culturisme en el mundial de Bordeus. Els catalans han aconseguit la medalla d'argent, un resultat superior a les expectatives, i consolida la seva figura com a referent del món després d'una ratxa de cinc presències al podi consecutives.

Catalunya, subcampiona en el mundial de físic-culturisme Comparteix Tweet

URL curta



Catalunya, segona al mundial de físic-culturisme per davant d'Espanya malgrat tenir una desena llarga de participants menys, ha aconseguit el doble d'ors previstos. Les vuit medalles d'or aconseguides a títol individual, així com les tres d'argent i les tres de bronze -per un total de 14 presències al podi-, van ser les grans responsables del subcampionat català per equips. A més, tres esportistes més van aportar punts amb classificacions entre la cinquena i la sisena plaça. El president de la federació catalana, Enric Torrent, comptava "aconseguir perfectament 4 o 5 victòries individuals a Bordeus" abans de la disputa de la competició. Ara ha vist com es desbordaven a bastament les seves expectatives. Tanmateix, sí que ja havia vaticinat que, "amb una mica de sort", sí que es podia" optar al subcampionat". Tot plegat confirma el bon estat de forma del físic-culturisme català.