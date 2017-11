El PP amenaça l'escola valenciana amb l'enviament d'inspectors

Última actualització Dimarts, 28 de novembre de 2017 17:50 h

La formació presenta una esmena als pressupostos per evitar l'adoctrinament a les aules

Redacció | La polèmica sobre l'adoctrinament a les aules ha arribat a les Corts Valencianes de la mà del PP. El grup parlamentari popular ha presentat una esmena als Pressupostos de la Generalitat Valenciana de 2018 en matèria d'educació per la qual sol·licita la creació d'un grup específic d'inspectors per controlar l'escola valenciana.

Concretament, el text presentat per la formació presidida per Isabel Bonig té l'objectiu "d'impedir que es produeixi adoctrinament a les aules i per supervisar tots els materials didàctics perquè s'ajustin a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia".

La iniciativa popular arriba només mig any després de la darrera actualització normativa que "regula l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació", segons informa el Diari la Veu . Tanmateix, diu el digital valencià, obvia que l'alta inspecció de l'Estat és un cos amb personal adscrit en cada Delegació del govern espanyol als territoris amb les competències educatives transferides que, des de 1999, amb la inclusió d'Astúries i Castella i Lleó, són totes.

Per la seva banda, Ciutadans ha expressat a les Corts Valencianes la seva preocupació per aquest fenomen i ha donat per fet que hi ha un adoctrinament ideològic generalitzat a les escoles. Però de moment, no ha portat aquesta polèmica al debat dels pressupostos.

