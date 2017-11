[Vídeo] Una unionista etziba un ''visca Catalunya lliure'' per cloure una discussió espanyolista

Última actualització Dimarts, 28 de novembre de 2017 19:10 h

La conversa més surrealista entre les files nacionalistes espanyoles

Redacció | El documental de la televisió pública d'Israel, Kan, sobre el cas català ha deixat una de les escenes més estranyes que s'han pogut veure en les manifestacions unionistes.

En un moment del reportatge els periodistes cobreixen la concentració espanyolista que es va fer el 18 de novembre a la zona alta de Barcelona, espai on es produeix una de les discussions més estranyes que s'han donat mai.

El periodista entrevista una de les manifestants que expressa la seva indignació per veure "com evolucionen les coses", i titlla d'"injust" els esdeveniments, ja que posa en una situació molt particular "la gent que se sent catalana i espanyola": "hem d'estar tots junts, amb diàleg. No pot ser que s'amenaci a qui no pensa com tu, fa molta pena".

El discurs, que segueix el missatge unionista, de cop i volta ha tingut un gir dramàtic quan ha afirmat que ella és "castellanoparlant", una afirmació que ha fet entrar en escena una segona dona unionista que ha afirmat que ella és catalanoparlant i que això no era un impediment per voler la unitat. Ha estat en aquest moment quan, de cop i volta, la que deia utilitzar només el castellà li etziba "som gent de pau, i ningú ho entén, vosaltres no ho sou, sempre feu 'algo' feu aquestes coses", i conclou, "visca Catalunya lliure".