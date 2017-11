Europa prepara una nova multa contra l'Estat espanyol

Última actualització Dimarts, 28 de novembre de 2017 19:40 h

Imposa una sanció de 106.000 euros al dia per incomplir la normativa europea de crèdit hipotecari

Redacció | La Comissió Europea ha demanat al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) que imposi una multa a l'Estat espanyol de més de 100.000 euros al dia per no transposar la directiva europea sobre contractes de crèdit hipotecari, que persegueix protegir els drets del consumidor davant, per exemple, de les clàusules abusives dels bancs.

Concretament, demana que sancioni amb 105.991 euros per cada dia de retard. L'Estat espanyol va esgotar el termini per incorporar la directiva europea a l'ordenament jurídic de l'estat el passat 21 de març del 2016. La Comissió Europea va emetre dos avisos i a l'abril d'aquest any va advertir que denunciaria Espanya davant el TJUE.



Amb tot, el Consell de Ministres va aprovar el passat 3 de novembre la Llei del Crèdit Immobiliari, a falta de ser validada. Si la validació no es fa aviat, i el TJUE dicta sentencia, l'Estat espanyol haurà d'assumir aquesta multa, l'enèsima imposada pel tribunal en aquesta matèria.



El mateix TJUE va titllar d'injusta i il·legal la legislació hipotecaria espanyola per no protegir els drets dels consumidors, per deixar-los en situació indefensa, per no revisar les clàusules abusives i per incomplir, reiteradament, la legislació europea.



No és la primera vegada que l'Estat Espanyol fa una mala transposició d'una normativa europea. De fet, Espanya lidera el rànquing de països que més multes paguen per incomplir la normativa comunitària. Concretament, segons la Secretaria General de la Comissió Europea, 7 de cada 10 euros que ingressa la Comissió en concepte de sancions provenen d'Espanya.

