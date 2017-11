Tardà acusa els socialistes de ser 'més fatxes que el PP'

Un mes després de l'aprovació al Senat, el Congrés s'ha pronunciat per primer cop sobre el 155 i n'ha avalat les mesures. Ha estat arran d'una moció presentada pel PDeCAT, on es qüestiona la independència del poder judicial a Espanya i es demana la derogació de les mesures del 155.

El bloc unionista, format per PP, PSOE i C's, ha defensat l'aplicació de l'article constitucional que va suposar, entre d'altres, la destitució del govern i la convocatòria d'eleccions per part del govern espanyol.

Malgrat que el text es votarà dijous, ja ha quedat clara la distribució de forces, que es manté intacta respecte a la que es va veure el 27 d'octubre al Senat. PDeCAT i ERC han carregat contra els socialistes, especialment els diputats catalans, per considerar-los "còmplices" del PP.

Crítiques als socialistes

Aquest matí, abans del debat de la moció, el PDeCAT havia instat el PSC a desmarcar-se "per dignitat" del bloc del 155, tal com assegura que va fer l'expresident José Montilla al Senat, absentant-se de la votació.

Per part d'ERC, el portaveu, Joan Tardà, ha dit que per als "diputats del 155" el que fan els catalans és "tocar els nassos". El portaveu republicà ha dit que "la república serà pacífica i democràtica o no serà" i ha avançat que si guanyen el 21-D faran "l'impossible perquè el govern espanyol abandoni la via autoritària".

Per la seva banda, la portaveu del PSOE, Margarita Robles, ja deixava clar que no donarien suport a una moció que qüestionava la independència del poder judicial perquè és "absolutament independents i no es poden sembrar dubtes sobre això". A més, Robles ha defensat que els socialistes sempre han estat clars considerant que "l'únic responsable de l'aplicació del 155 és Puigdemont".