Les obres de Sixena i el 155 ocupen les portades de la premsa

Redacció | La premsa es fa ressò de les conseqüències del 155, de l'estratègia dels consellers empresonats i els que estan a Brussel·les de cara al 21-D i de la inestabilitat de Podemos a Catalunya.

Ara: Cap a Sixena per la via del 155La Vanguardia: Catalunya registra la principal caiguda del comerç a l'octubreEl Periódico: El 155 s'emporta les obres a SixenaEl País: "Cataluña pone en peligro el futuro de Podemos"La Razón: "El ex Govern huido sobre la "Vía Forcadell": "Se van a humillar para nada""El Mundo: "Los 'mossos' detallan el plan de Trapero para no impedir el 1-O"ABC: "Puigdemont pide a la justícia belga escolta para venir a votar"