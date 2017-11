Podem es fractura per culpa de l'autoritarisme d'Iglesias

Tomppa Sabadell Sabadell

29 de novembre de 2017, 12.40 h

Els communistes i feixistes tenen mateixa problema, creuen en uniformisme, en una veritat absoluta ... odien l'idea que la gent tingui poder ( diners sense que l'estat ho control tot ). Feixisme i comunisme creu que si ells tenen tots els diners ( l'estat ) i ells decideix com els Déus qui té més i qui té menys, tot serà genial ... no, no seria mai feliç si el món serà com en Pablo o com en Rajoy.