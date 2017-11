JxCat no renuncia a cap via per la construcció de la república catalana

En aquest sentit, JxCat avisa que "impulsar qualsevol altre candidat és legitimar el 155 i l'atac a la democràcia". La formació presenta aquestes eleccions com una dicotomia entre el bloc del 155 i el bloc de la democràcia.

A l'espera de si hi ha acord amb ERC i la CUP sobre punts programàtics compartits, JxCat ha traçat en un document els seus principals objectius de cara al 21-D. La candidatura respon la pregunta 'Què farem a partir del dia 22 de desembre?.' En aquest sentit, les prioritats l'endemà de les eleccions són investir Puigdemont, restituir les institucions i acabar amb el 155.

D'altra banda, JxCat prioritza el diàleg amb l'Estat després de les eleccions del 21-D però sense renunciar a cap via. Però aquest diàleg només serà possible, avisa la formació, després que s'hagi "restaurat la democràcia". És a dir, que s'hagi investit Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, s'hagi posat fi al 155, s'hagi exigit l'alliberament dels "presos polítics" i s'hagin restituït les institucions.



Amb tot, un dels compromisos que conté l'argumentari és continuar, d'acord amb el mandat democràtic del 27 de setembre i de l'1 d'octubre, la construcció de la República catalana. Així com "derrotar el tripartit del 155" a les urnes que defineix com els partits que de manera "il·legal i il·legítima" han volgut suprimir les institucions catalanes.