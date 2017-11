Nova censura de la Junta Electoral de Barcelona: prohibeix il·luminar de groc fonts i façanes

La Junta, però, cita l'article 50.2 de la LOREG i remarca que els poders públics no poden utilitzar imatges o expressions "coincidents o similars a les utilitzades en les seves campanyes per alguna entitat concurrent a les eleccions".

Com a resposta, el consistori va al·legar que no tenia ningun interès partidista, sinó que pretenia mostrar la seva solidaritat amb les famílies dels membres del Govern i de les entitats que estan empresonats.

