Aquests són els efectes quotidians del 155 pels ciutadans de Barcelona

ERC elabora un estudi sobre l'afectació de l'article de la Constitució sobre l'Ajuntament i la ciutat

Redacció | El president d'ERC a l'Ajuntament, Alfred Bosch, ha assegurat que "el 155 té un impacte social directe i real sobre la ciutadania" i ha alertat sobre les conseqüències que pot tenir en àmbits com els serveis socials, l'educació, la salut o projectes de ciutat. Ho ha fet aquest matí en el marc de la presentació de l'estudi que ha elaborat el grup sobre els possibles impactes de l'article 155 sobre l'Ajuntament i la ciutat de Barcelona.

ERC avisa que hi ha uns 500 milions d'euros d'inversió a Barcelona que ara mateix està "en risc" per l'aplicació del 155. Entre d'altres, ha assenyalat, el contracte programa de Benestar Social firmat per l'Ajuntament i la Generalitat, amb una inversió de 52 milions.



"En qüestions socials, s'està alentint enormement la marxa de l'administració, i s'està posant el fre a l'acció política pròpia de la Generalitat", ha sentenciat. Tanmateix, ha remarcat les afectacions a la inversió de 65 milions als CAP's més vulnerables o 71'8 milions destinats al Consorci d'Educació.



Partides bloquejades



Amb tot, citen transferències, quantitats consorciades o pressupost directe de l'executiu català que ara depenen de la signatura d'un interventor de l'Estat i moltes estan bloquejades. "Tot depèn de signatures d'interventors de l'Estat, i això vol dir que són pagaments que s'ajornen", ha argumentat.

També ha denunciat que hi ha persones que haurien d'estar cobrant certes ajudes que no les estan rebent, i ha instat el govern municipal a prendre les regnes d'aquesta queixa com a primera institució no intervinguda del país.



Projectes de la ciutat, en interrogant

Bosch ha posat l'accent també en projectes acordats per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, com la L9-L10 de Metro a la Zona Franca o el trasllat de La Model, que ara queden en interrogant per l'aplicació del 155. "La Model s'havia de traspassar a finals d'any, i ara mateix el traspàs depèn del govern espanyol", ha explicat.

El republicà s'ha referit també al projecte de tramvia per la Diagonal, i ha assegurat que "ara mateix el tramvia per la Diagonal depèn de Mariano Rajoy". Bosch ha explicat que, per tirar endavant el projecte, cal signar un conveni entre l'Autoritat del Transport Metropolità i l'Ajuntament. "Sense aquest conveni no es pot iniciar el tramvia, fins i tot al seu pas per la ciutat de Barcelona", ha conclòs.

