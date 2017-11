L'Audiència Nacional jutjarà per injúries a la corona l'organitzador de la xiulada de l'himne espanyol en la final de Copa del 2015

Última actualització Dimecres, 29 de novembre de 2017 14:10 h

El 12 de desembre començarà el judici contra Santiago Espot

Redacció | Sense pietat, l'independentisme ha despertat la fera del nacionalisme. La persecució contra qualsevol oposició o discrepància amb els símbols de l'Estat segueix imparable.

L'Audiència Nacional jutjarà el 12 de desembre al president de Catalunya Acció, l'exmembre de Solidaritat Catalana, Santiago Espot, per ser una de les figures més actives en la campanya per xiular l'himne d'Espanya en la final de la Copa del Rei de l'any 2015 al Camp Nou.

Espot s'enfronta a una acusació d'injúries a la corona i ultratge als símbols de l'Estat, uns fets que han motivat a la fiscalia a demanar una multa de 14.400€. El fiscal es responsabilitza d'actuar amb un criteri preconcebut i planificat "deliberat" per ofendre i menysprear el rei Felip VI. En aquest sentit, s'agafen al repartiment de 10.000 xiulets als voltants de l'estadi i per publicar un manifest titulat 'per la xiulada a l'himne espanyol i al rei Felipe de Borbó'