L'unionisme expressa el seu odi a la CUP amb un dibuix d'Anna Gabriel pudent i submisa

El cartell de Por España me atrevo

L'unionisme més radical sap provocar. Aquest dissabte ha preparat tot un assetjament davant la seu de la CUP a Barcelona. Per anunciar-ho ha publicat un cartell on es pot veure una desagradable i malintencionada caricatura d'Anna Gabriel. El dibuix mostra la cupaire tota bruta i podent, amb unes mosques a l'aixella, amb un cartell que diu "prohibit dutxar-se" i amb una estelada convertida amb un pal de fregar.

Els convocants es fan dir "Por España me atrevo", un lema que agafen de la Legión Urbana de Barcelona. L'assetjament es convoca sota el títol "els carrers ja no són vostres" i darrere de tot plegat hi ha el web ultra Som a Temps.