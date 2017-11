Oltra ja no compra el relat de Colau i Iglesias: cap suport a la campanya de CatComú

Última actualització Dimecres, 29 de novembre de 2017 14:45 h

Compromís no participarà en la campanya dels comuns

Redacció | La plurinacionalitat i la fraternitat de Podemos fa aigües. Després d'aplicar el seu 155 i forçar la marxa d'Albano Dante Fachin del Podem per tenir una direcció a mida, ara la força de Pablo Iglesias s'ha topat amb la negativa de Compromís de seguir el joc al projecte dels comuns.

La força valencianista Compromís no participarà en la campanya dels comuns d'aquest 21-D, un cop sever contra el discurs fraternal dels d'Iglesias i Colau que, per primera vegada, es troben sense la col·laboració de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i portaveu de Compromís, Mónica Oltra.

La decisió d'Oltra confirma aquest allunyament que ja va fer visible el mes de setembre passat, quan la valenciana no va participar en l'assemblea de càrrecs públics organitzada per Podemos que volia trobar una tercera via per frenar la independència de Catalunya i l'autoritarisme de l'Estat. El fracàs de la 'Declaració de Saragossa', que clamava per un referèndum pactat, no només es va plasmar dins les files dels comuns i 'podemites', que han renegat de la votació de l'1-O, també es va fer visible amb la negativa de PSOE, PNB, ERC i PDeCAT a donar suport a un text que es quedava en terra de ningú.