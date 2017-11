L'Audiència Nacional prepara la maquinària per carregar contra el director dels Mossos cessat pel 155

En aquest sentit, Carmen Lamela tornarà a sortir a escena per analitzar el paper de més comandaments que varen intervenir en el pla d'actuació dels Mossos durant les manifestacions del 20 i 21 de setembre i durant el referèndum de l'1 d'octubre, on cap incident fou a càrrec de la policia catalana.

La Fiscalia de l'AN, la més bel·ligerant contra els líders i representants independentistes, posa el focus en qui fou el director dels Mossos per encetar una nova onada de citacions de càrrecs de la policia catalana, ara en mans del 155. De fet, arran del cop d'Estat de Rajoy contra les institucions catalanes, Soler fou cessat del càrrec.

