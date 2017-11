El Suprem cita a declarar aquest divendres els presos polítics

Les defenses dels consellers d'ERC, Turull, Rull i Sànchez retiren els recursos de l'Audiència Nacional Les defenses dels consellers d'ERC empresonats, dels consellers del PDeCAT Jordi Turull i Josep Rull, i de l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, han retirar els recursos d'apel·lació de l'Audiència Nacional. Ho fan després que el Tribunal Suprem hagi assumit la causa oberta contra el Govern i els líders d'ANC i Òmnium. Està previst que dilluns es reuneixi la secció segona de Sala Penal de l'Audiència Nacional per estudiar aquests recursos que demanen l'alliberament dels consellers, Sànchez i Cuixart. Tots ells, a més, declararan divendres davant del magistrat del Suprem Pablo Llarena, que podria revisar la mesura cautelar de presó incondicional imposada per l'Audiència Nacional. D'ara i fins dilluns, la resta de defenses podrien seguir els mateixos passos i desistir de què sigui l'Audiència Nacional qui es pronuncií sobre la situació personal dels consellers empresonats, Sànchez i Cuixart i que tot quedi en mans del Suprem.

En una resolució, argumenta que vist que totes les defenses han sol·licitat la revisió de la seva situació personal considera que és oportú prendre'ls declaració i decidir si s'han de mantenir o no en presó incondicional.

