Bufetada a l'unionisme: El TC avala l'aprovació de la llei de transiotiretat usant la via urgent

Última actualització Dimecres, 29 de novembre de 2017 15:15 h

Junts pel Sí i la CUP no van cometre cap irregularitat el 6 i 7 de setembre

Quan la raó te la dóna l'adversari s'obté una satisfacció afegida. Aquesta és la sensació que ara poden tenir Junts pel Sí i la CUP després de saber que el Tribunal Constitucional ha avalat la reforma del reglament del Parlament per tramitar lleis per la via urgent.

Els partits indepednentistes van haver d'aguntar una cascada de crítiues dels partits unionistes i també de Catalunya Sí Que Es Pot, sobre com es van aprofar la Llei de Transitoritetat i del referèndum els dies 6 i 7 de setembre. Ara, el Tribunal Constitucional avala per unanimitat la reforma del reglament del Parlament que llavors va permetre aprovar aquelles lleis per la via exprés. La raó és la mateixa que donaven JxSí i la CUP: aquesta tramitació per lectura única no exclou la presentació d'esmenes.





Han calgut quatre mesos per confirmar una obvietat: que el que ja existeix al Congrés i a 14 parlaments autonòmics també és legal a Catalunya. https://t.co/tBMcSO4RhY — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 29 de novembre de 2017

