JxCat tilla Iceta de ser la ''marca blanca de Rajoy'' a Catalunya

D’altra banda, la candidata de JxCat ha restat importància al fet que a pocs dies de començar la campanya electoral, les tres llistes independentistes encara no tinguin tancats els punts en comú que van anunciar que estarien als seus programes. “Tots compartim punts i no pot ser d’altra manera. Però estem encara acabant de tancar actes comuns i el programa electoral de cadascun; i a partir d’aquí, veurem com ho fem”, ha dit.



Diferents membres de la candidatura han participat en l'acte de presentació. Entre ells, el periodista i membre de l’executiva del Pacte Nacional pel Referèndum Francesc de Dalmases, que ha definit JxCat com la “llista transversal que neix conscient que la gran victòria del 155 seria fer possible la retirada de Puigdemont”. “És l’hora dels ciutadans i de demostrar que això no serà possible”, ha sentenciat.



Estudien denunciar davant la Junta Electoral la manca d’igualtat per la campanya

Junts per Catalunya (JxCat) estudia presentar una denúncia davant la Junta Electoral per la “manca d’igualtat de condicions” que suposa tenir part dels seus candidats empresonats i a l'exili a Brussel·les. “És un tema que s’està estudiant. Ho denunciem públicament, perquè no tenim igualtat d’oportunitats si a sobre de tenir unes eleccions imposades i convocades il·legalment, tenim candidats empresonats i a l’exili. “Això ni és democràcia ni igualtat de condicions. Si es dona el cas, ho denunciarem davant la Junta Electoral”, ha explicat Artadi.

A més, ha aprofitat per criticar que la mateixa Junta Electoral hagi decidit prohibir la il·luminació de color groc de fonts i espais públics en solidaritat amb els “presos polítics”. “És una sorpresa majúscula que es preocupin per això i no perquè tinguem candidats empresonats i a l’exili, perquè no tinguem els candidats als debats i als actes en igualtat de condicions. És extraordinari que es preocupin per si anem de groc o vermell i no per això”, ha dit Artadi, tot qualificant-ho després “d’aberració”.